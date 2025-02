Fiorentina, ufficiale Ndour: tutti i dettagli dell'affare con il PSG

Getty Images

. Dopo Folorunsho dal Napoli,. Il centrocampista classe 2004, cresciuto a Brescia (ma prodotto del vivaio Atalanta), fa il suo ritorno in Italia dopo le esperienze all'estero con le maglie di Benfica, Paris Saint-Germain e Besiktas.Dopo le 22 presenze in Turchia,Dopo essere stato nel mirino di Torino, Genoa e Lazio, i parigini si sono convinti a cedere il talento azzurro grazie alla formula a titolo definitivo proposta dai viola, che ha permesso ai francesi di liberare uno slot per i prestiti all’estero, che in quel momento risultavano tutti occupati. La società transalpina non ha la recompra sul 2004, ma un diritto di prelazione (sostanzialmente, può pareggiare eventuali offerte che arrivino alla Fiorentina da parte di altri club).

Cher Ndour, nato a Brescia il 27 luglio 2004, in carriera ha vestito anche le maglie di Benfica, Braga e Besiktas. Il nuovo calciatore viola, che ha indossato tutte le casacche delle nazionali giovanili italiane, vincendo, inoltre, gli Europei con l'Under 19, vanta anche 15 presenze con l'Under 21, con la quale ha realizzato anche 2 reti.Ndour indosserà la maglia numero 27".. Può dunque alternarsi a Folorunsho e Adli come interno o agire da playmaker al posto di Mandragora o Cataldi.