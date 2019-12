L'ex Bayern si era fermato contro il Lecce per unaIl club viola non aveva comunicato le tempistiche ufficiali di recupero, era addirittura previsto un rientro in gruppo, invece è arrivatosulle sue condizioni: - Ecco il comunicato: "Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’ attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica”.