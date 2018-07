"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Yordy Steven Gillekens, difensore centrale, dall’ OH Leuven. Gillekens è nato a Leuven (Belgio) il 18 febbraio del 2000 ed ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola per i prossimi 5 anni.", questo il comunicato con il quale la società toscana ha annunciato l'arrivo del calciatore. Il suo agente, Axel Vergeylen, ai microfoni di ViolaNews.com, ha dichiarato: "E’ un difensore centrale con straordinarie capacità palla al piede, sia nei lanci lunghi che nei calci piazzati. E’ un nazionale belga Under 19, ha già giocato in Prima squadra a soli 17 anni nella massima serie in Belgio con l’OH Leuven. Inizialmente giocherà in Primavera dal momento che l’accordo è stato chiuso quando ormai la squadra era già partita per il ritiro. Adesso deve solamente lavorare duro e puntare ad adattarsi al calcio italiano. Pur di accettare Firenze ha detto no a diversi top club in Inghilterra e in Italia, ma ha scelto la Fiorentina per la sua grande reputazione e per aver mostrato interesse nei suoi confronti per oltre un anno. Un paragone? E’ difficile, preferisco che si faccia conoscere per quello che farà vedere in campo".