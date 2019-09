Pedro è viola!

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal @FluminenseFC , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abreu Dos Santos @Pedro9oficial Guilherme #ForzaViola pic.twitter.com/1JWupMvlXU — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 2, 2019

Adesso è ufficiale:Il brasiliano in giornata ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2024 col club viola. La società investe una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo dal Fluminense. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal Fluminense FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abreu Dos Santos Pedro Herrique. Pedro, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 20 giugno 1997, con la maglia del Club brasiliano ha già collezionato 58 presenze e realizzato 20 reti".