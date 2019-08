Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista Alessandro Lovisa alla Fiorentina. Il calciatore si è legato al club viola con un contratto triennale. Lovisa, classe 2001, nella scorsa annata è stato protagonista con la maglia del Napoli. In precedenza, con il Pordenone (delle cui giovanili ha fatto l’intera trafila), aveva esordito a 16 anni in serie C e Coppa Italia, oltre a contribuire alla vittoria dello scudetto di categoria con la formazione Under 17.