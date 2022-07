L'addio era ormai ad un passo e ora è ufficiale, Erik Pulgar lascia la Fiorentina; nuova esperienza in brasile per il centrocampista che si trasferisce al Flamengo. Cessione a titolo definitivo che libera il posto da extracomunitario al nuovo acquisto Dodò.



IL COMUNICATO - ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erick Pulgar al Clube de Regatas do Flamengo.