La FIGC ha parzialmente accolto il ricorso della Fiorentina sulla squalifica inflitta a Vincenzo Montella dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Parma. Il tecnico Viola, inizialmente squalificato per due gare, salterà solo una partita, ovvero l'ultimo impegno stagionale dei toscani, la sfida casalinga contro il Genoa, decisiva per la salvezza. Questa la nota ufficiale:



La C.S.A., sentito il quarto uomo, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.