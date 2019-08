Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo del contratto di Bartlomiej Dragowski, portiere che ha prolungato il suo rapporto con i viola fino al 2023. Intervenuto in conferenza stampa, l'estremo difensore ha dichiarato: "Rivincita? "Finalmente arriva il mio momento nella Fiorentina e non arriva mai nulla gratis. Lavorerò forte per ripagare chi mi ha dato fiducia, anche a chi mi ha dato la possibilità di rinnovare fino al 2023. Io via? Appena ho sentito i direttori che avevano fiducia in me ho avuto in testa solo il pensiero di fare una grande stagione con la Fiorentina".