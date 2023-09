Laha blindato il suo numero 10:, l'argentino si lega alla viola con un contratto fino al 2028.- ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nicolas Gonzalez ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30/06/2028. Il numero dieci viola ha disputato, con la maglia della Fiorentina, 88 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 26 reti e con la Nazionale Argentina ha collezionato 26 presenze e segnato 5 gol.- Le parole di, amministratore delegato della Fiorentina: "Siamo super felici per Nico, per tutta la Fiorentina e soprattutto per la nostra tifoseria. Abbiamo un lungo accordo con Nico, si parlava da tempo e siamo molto contenti. So che anche Nico è contento di essere qui e fa parte del futuro della nostra famiglia viola".- Le parole di: "Sono felice. Essere qui, con questa maglia, in questa città. Dico grazie al direttore, al presidente, ai miei compagni e al mister che hanno fatto parte di questo. Il 2023 l'anno della consacrazione? Quello che è successo nel passato l'ho lasciato lì, io penso al Frosinone che per me e per noi è troppo importante. Sono felice di stare qui con questa maglia. Barone lo sa, l'ho detto dal primo giorno. Non posso dire niente se non che sono contento. La numero 10? L'ho detto due-tre settimane fa, non gioco con il numero ma con la maglia, io non posso guardare dietro. La più pesante però è la 9, quella sì che è pesante (ride, ndr). Anche i tifosi sono contenti che abbia la 10, ma io non gioco con il numero, gioco con la maglia e devo continuare così".