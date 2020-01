La Fiorentina sta continuando a lavorare senza sosta sul mercato anche sul fronte delle uscite, cercando di piazzare gli esuberi presenti in rosa. Dopo Cristoforo è ora ufficiale anche la partenza in prestito di Jacob Rasmussen, che passa in prestito al Erzgebirge Aue, squadra di seconda categoria tedesca, per il resto della stagione.