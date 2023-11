La Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le cifre del proprio bilancio d'esercizio per quanto concerne la stagione 22/23. Il club ha fatto registrare, per quanto concerne i ricavi operativi, il record storico di €147,9 milioni: "Al 30 giugno 2023, il bilancio della Fiorentina presenta un attivo totale di €414,4 milioni, senza debiti finanziari con istituti di credito o altri soggetti e un patrimonio netto totale di €293,1 milioni, una forte dimostrazione della capitalizzazione del Club. Nel quadriennio trascorso dall'acquisizione di ACF Fiorentina di giugno 2019, il socio unico del Club ha investito direttamente, o attraverso Mediacom, un totale di circa €418 milioni. Al 30 giugno 2023, gli impieghi di questo investimento complessivo consistono in: (i) €170 milioni per l'acquisto di ACF Fiorentina e i relativi costi di chiusura; (ii) €104 milioni per il Viola Park; (iii) €100 milioni da Mediacom per la sponsorizzazione del Club, contabilizzati come ricavi operativi nel bilancio; (iv) €24 milioni di liquidità nel bilancio della Fiorentina; e (v) circa €20 milioni per coprire le perdite operative durante il periodo di quattro anni. Per la stagione 2023/24, Mediacom, il Main Sponsor del Club, ha sottolineato il suo impegno nella partnership commerciale, estendendo il suo accordo di sponsorizzazione annuale per €25 milioni. Inoltre, il Club prevede di effettuare ulteriori spese durante la stagione 2023/24 per completare la costruzione del Viola Park, per un investimento totale stimato di €117 milioni."