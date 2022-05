Come ripetuto nelle ultime settimane da Pablo Bentancur, agente del giocatore, la Fiorentina ha l’esclusiva su Lucas Torreira fino a stasera, 31 maggio 2022, e che da domani il giocatore sarà aperto a valutare offerte da parte di altre squadre. Quelle di oggi sono quindi ore decisive per il futuro del centrocampista viola, soprattutto in ottica di una sua permanenza a Firenze. Da mezzanotte in poi l’Arsenal, club proprietario del cartellino, potra decidere di cederlo al miglior offerente: difficilmente i Gunners, dopo la stagione del centrocampista, concederà sconti sui 15 milioni pattuiti la scorsa estate e sicuramente qualcun altro sarà pronto ad alzare l’offerta.



Resta comunque il fatto che lo stesso giocato ha più volte manifestato, anche nell’intervista di quest’oggi dal ritiro della nazionale uruguaiana, la volontà di rimanere in riva all’Arno. La Fiorentina deve comunque affrettarsi a concludere l’accordo perché spuntano già le prime pretendenti, una delle quali gioca proprio nel campionato italiano. Su Torreira sarebbe forte infatti l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, decisa a rimpiazzare Lucas Leiva che in questi giorni saluterà la capitale.