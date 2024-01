La Fiorentina è alla ricerca di un terzino destro, visto l'infortunio di Dodo' e la probabile uscita del giovane Pierozzi direzione Cremona. La società viola sta pensando se affondare il colpo per Filippo Terracciano, terzino classe 2003 in forza all'Hellas Verona, squadra molto attiva nel mercato in uscita.