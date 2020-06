Esattamente un anno fa, infatti, prendeva la guida della Fiorentina, che da lì a poco sarebbe diventato l’idolo incontrastato di una città intera, entrando da subito nei cuori di tutti i tifosi per la spontaneità e genuinità. Dopo la rottura totale del rapporto tra la piazza ed i fratelli Della Valle,Abbiamo provato a ripercorrere il primo anno di presidenza Commisso tramite i temi più caldi o spinosi della sua gestione.Commisso non si è mai nascosto, fin dal primo giorno il suo obbiettivo è stato quello di portare la Fiorentina ai vertici del calcio italiano. “Ho un piano per portare in alto la Fiorentina: ho i mezzi, ma non sarà immediato”, mettendo subito le cose in chiaro. L'obiettivo è chiaro, la storia è ancora tutta da scrivere, visto che sul più bello si è tutto fermato. La cosa sicura è che il presidente viola vuole costruire una squadra capace di lottare per posti ambiti già dalla prossima stagione.“Chiesa non sarà il mio Baggio, voglio tenerlo”, queste sono le parole con cui Commisso si è presentato alla sua prima conferenza stampa, in cui non si è mai tirato indietro. Federico Chiesa è stato sicuramente un tormentone del primo anno viola del presidente americano, e non è da escludere che sia lo stesso nel secondo, con il futuro del numero 25 ancora tutto da scrivere. Il muro che Commisso ha alzato intorno al figlio di Enrico, con i conseguenti malumori del ragazzo, salvo poi fare pace e ritornare a lottare per un unico obbiettivo, entrano di diritto tra le vicende più significative del primo anno di presidenza.Il vero fiore all’occhiello della gestione Commisso è sicuramente la realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina, una casa che non aveva mai avuto. “Nessuno dopo quattro mesi ha investito 70 milioni. Cominceremo a giocarci nel settembre del 2021", furono le parole del presidente il giorno della presentazione del progetto, e se le tempistiche potrebbero essere leggermente più dilatate, il passo compiuto rimane importantissimo. Nella visione del calcio di Commisso, un centro sportivo all’avanguardia è una pietra d’angolo per un futuro di successi, ed è anche difficile dargli torto.Se per il centro sportivo c’è stata una vittoria schiacciante, il tema stadio è forse l’unico neo della gestione Commisso. Il presidente è irremovibile, vuole un impianto all’altezza delle sue ambizioni, anche se la burocrazia si è messa di mezzo. “Il Franchi è una porcheria per come è tenuto”, queste alcune delle dolci parole che Commisso ha riservato al vecchio impianto della Fiorentina, vincolato dalla burocrazia e dalle Belle Arti, con il presidente che sembra quasi rassegnato, e sta ancora aspettando di trovare l’opzione migliore per i suoi sogni ed i suoi investimenti milionari.“L’arbitraggio è stato uno schifo, Nedved chiuda la bocca”, se già non fosse abbastanza nei cuori dei Fiorentini, l’attacco in diretta Tv all’arbitraggio di Juventus-Fiorentina, ha fatto diventare Commisso il paladino dei tifosi viola. Da uomo passionale qual è, il presidente non è riuscito a trattenere la rabbia e la frustrazione dopo un discutibile arbitraggio nella gara tanto attesa, diventando un fiume in piena contro tutto e tutti, in un pomeriggio sicuramente da ricordare del suo primo anno di gestione.