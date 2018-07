Nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Perso Pasalic ormai destinato all'Atalanta, il ds Corvino ha virato con decisione su Gerson. Il giovane centrocampista brasiliano della Roma (classe 1997 ex Fluminense) è stato richiesto anche dall'Empoli, ora sorpassato dai viola, vicinissimi a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto.