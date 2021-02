"Ormai è finita, Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina". Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport a proposito del centrale serbo che non rinnoverà il suo contratto col club viola, in scadenza nel giugno 2022: "Il difensore andrà a giocare in Premier. Se lo contendono le due squadre di Manchester. La Fiorentina incasserà dal cartellino del centrale una cifra intorno ai 35 milioni", si legge.