Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli, tra le altre, parla del futuro di Maurizio Sarri a Lady Radio: " Sarri? Dopo Napoli ha vissuto due esperienze che sono state allo stesso tempo vincenti e fallimentari perché Maurizio ha bisogno dei suoi tempi come successe ad Empoli. Se fossi in lui partirei da una piazza ambiziosa e rappresentativa come Firenze dove si deve ricostruire".