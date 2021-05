La Fiorentina valuta il futuro della porta. Come scrive FirenzeViola.it, Gennaro Gattuso pensa a Cragno, Ospina e Consigli per il dopo Dragowski, che non rientra tra i preferiti del neo tecnico viola, in quanto non considerato di alto livello per il gioco coi piedi. Sul polacco c'è il Borussia Dortmund.