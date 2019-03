Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, parla a la Repubblica della coppia gol viola Chiesa-Muriel: "Li vedo molto bene insieme, sono due attaccanti tecnici e veloci, due giocatori che si cercano. Tra giocatori che hanno la stessa tecnica ci si capisce al volo e vedo che tra di loro è già nata oltre che l’amicizia anche una certa complicità sul terreno di gioco. E questa è un’ottima cosa per la squadra. Secondo me possono crescere ancora molto insieme, soprattutto Chiesa, anche se è già ad un buon punto. Se prima il problema era il gol, mi pare che Federico questo step lo abbia superato: se continua così diventerà uno dei giovani più forti a livello europeo. A chi paragonerei questa coppia? A Chiesa padre e a Mutu".