Tempo di decisioni in casa Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, la questione delle liste per la A potrà fornire grossi indizi sul mercato viola e soprattutto sugli esuberi da piazzare. I calciatori in lista non possono essere più di 17 esclusi i 4 cresciuti nel vivaio del club e gli altri 4 provenienti da un altro club italiano. Italiano non inserirà Castrovilli (tornerà a gennaio) e sta facendo valutazioni

su Benassi, Kouame e Kokorin, che potrebbe tutti essere esclusi.