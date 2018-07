Il futuro di Valentin Eysseric dovrebbe essere lontano da Firenze. Da tempo i viola stanno cercando di piazzarlo, nonostante Stefano Pioli, durante il ritiro di Moena, lo abbia provato titolare nel tridente insieme a Chiesa e Simeone, in attesa di un ulteriore innesto che possa completare il reparto offensivo. Come riportato dal Corriere Fiorentino, per il francese sembra essere rimasta in piedi solamente l'ipotesi Saint-Etienne. Anche dalla sua cessione passa il tesoretto che permetterebbe a Pantaleo Corvino di battere gli ultimi colpi.