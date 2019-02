E ora sotto a chi tocca. All’Atalanta per intendersi. Il messaggio è forte. E chiaro. Chi vuole l’Europa, o la Coppa Italia, dovrà fare i conti con la Fiorentina fino alle fine. E farla fuori sarà dura. Possono colpirla, attaccarla. Possono provarle tutte ma loro, i ragazzi di Pioli, restano lì. In piedi. Più forti di tutto e di tutti. Aggrappati al treno giusto in campionato - scrive il Corriere Fiorentino - e pronti a giocarsela con la Dea. E per fortuna che il Var abbia guardato ‘verso’ la Fiorentina. Una squadra infinita che ha un sogno e non smette di difenderlo.