Fiorentina, un nome dalla Roma per l'attacco

La Fiorentina si prepara a qualche possibile cambio in attacco. Il mercato di gennaio può infatti portare la viola a salutare Mbala Nzola, cercato da diverse squadre tra cui Genoa, Salernitana e Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, un nome che prende quota per andare a colmare un'eventuale cessione dell'attaccante angolano è quello di Andrea Belotti, in uscita dalla Roma.