Anche il Corriere della Sera dedica spazio alla vittoria dei viola. La Fiorentina, dopo essersi solo difesa, riesce a far scattare il contropiede, sfruttando gli spazi e trovando la via del gol con Vlahovic e Caceres. Ora la Viola respira, scavalcando per una notte Spezia e Genoa e portandosi a un rassicurante più 8 sulla zona rossa. Un passo in avanti, ma la lotta resta dura