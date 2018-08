L'inno viola, inciso da Narciso Parigi, e non solo. Adesso, prima delle gare casalinghe della Fiorentina, arriva un tocco di calcio storico. Dopo le iniziative relative alle divise da gioco, con Le Coq Sportif partner del connubio, la società toscana ha inserito nel pre-partita al 'Franchi' il corteo con i figuranti e gli sbandieratori: al termine, sarà inneggiato il testo cucito anche sulle maglie. Alle ore 20:10 - stasera è previsto il posticipo, programma diverso per le partite in altri orari - inizierà la cerimonia, per la durata di sette minuti.