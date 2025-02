Fiorentina, una squadra in prestito e quasi 100 milioni per i riscatti. Da Gudmundsson a Cataldi: la situazione

Getty Images

Non stiamo dando i numeri: questa è la ragguardevole cifra che la Fiorentina dovrà sborsare se deciderà di far valere tutti i riscatti (più i relativi bonus) dei calciatori che in questo momento vestono la maglia viola in prestito da altre società.. Nove giocatori che sono, o sono stati, di importanza fondamentale nel corso della stagione, ma è chiaro che la Fiorentina, da qui a giugno, dovrà valutare attentamente chi merita più di altri di poter vestire la maglia viola anche il prossimo anno. E l'impressionante cifra citata sopra fa pensare che per almeno alcuni di loro il futuro sarà altrove.

- Questo è il caso di Edoardo Bove, la cui vicenda ha ovviamente chiuso ogni discorso sul possibile riscatto. Ma, nonostante il ruolo centrale nello scacchiere tattico di Palladino,. Classe '94, Cataldi ha dato sfoggio di doti fisiche, oltre che balistiche e di palleggio, ma, di contro, una condizione fisica mai ottimale ne ha minato rendimento e minutaggio. Oggi il suo ritorno alla Lazio sembra più probabile di una sua permanenza alla Fiorentina, se le cose non dovessero sensibilmente migliorare.È ancora molto presto per capire cosa attenda coloro che sono arrivati a gennaio, anche se Folorunsho ha fatto vedere di avere doti piuttosto importanti a fronte di un riscatto (8 milioni) tutto sommato contenutoche per continuità e rendimento sta convincendo tutti, e la Fiorentina dovrebbe far valere il diritto di riscatto da 7 milioni. Per Yacine Adli, invece,La Fiorentina può far valere il riscatto da poco più di 10 milioni di euro per acquistarlo definitivamente dal Milan, ma, come per Cataldi, anche il francese non ha dato grosse garanzie dal punto di vista fisico e una decisione da parte del club deve ancora essere presa. Molto dipenderà anche da come si chiuderà la stagione e dalle disponibilità economiche del club che ne deriveranno.

Le situazioni più spinose, invece, riguardano i due calciatori da cui Firenze si aspettava grandi cose fin dal loro acquisto:Il primo ha giocato praticamente tutte le partite dall'inizio della stagione senza mai riuscire a incidere o a far vedere sprazzi del talento mostrato a Monza. La Fiorentina ha speso 4 milioni per il prestito oneroso del ragazzo e dovrebbe pagarne 12 per il riscatto. La sensazione è che, se le cose dovessero continuare così,. Ma la grande delusione stagionale è Gudmundsson, la cui annata è stata fin qui un autentico calvario a causa degli infortuni, l'ultimo dei quali – al coccige – lo terrà fuori per oltre un mese. La Fiorentina ha speso fin qui 8 milioni per il suo prestito, e altri 20 dovrebbe tirarne fuori per il suo eventuale riscatto.di quanto ci si potesse aspettare a inizio stagione.