Saponara e Callejon hanno strappato applausi nell'amichevole di ieri contro l'Ostermunchen a Moena, ma potrebbero comunque salutare la Fiorentina in maniera definitiva in questa sessione di mercato: il loro contratto scade nel 2022, non c'è margine per ulteriori prestiti a meno di un rinnovo. Su Saponara c'è il Parma, mentre Sarri riaccoglierebbe volentieri Callejon alla Lazio, soprattutto in caso di partenze nel reparto offensivo (il maggiore indiziato è Caicedo). Lo scrive La Nazione, edizione Firenze,