La Fiorentina sta iniziando a costruire la nuova squadra, che stando a quanto detto da Commisso, dovrà essere più competitiva di quella vista in questa stagione. Sicuramente i viola dovranno rinforzare tutti i reparti con giocatori di buon livello, ma c’è soprattutto una zona dove serve maggiormente un intervento deciso, ed è l’attacco.. I nomi che circolano in orbita viola sono tanti, anche se il cerchio sembra essersi restrinto a tre candidature forti.Ilè sicuramente il nome più affascinante, ma anche il più costoso. Piace da tempo alla Fiorentina, che durante l’ultima sessione di mercato hanno provato a prelevarlo con una ricca offerta, respinta però da Cairo.Belotti assicura gol, e il ruolo importante con la maglia della nazionale è un biglietto da visita importante per Commisso.Altra pista da tenere sott’occhio è quella che porta a, anche se molto tortuosa. Il gigante croato ha un appeal internazionale di primo livello, e i club che vorrebbero tesserarlo a parametro zero, dopo lo svincolo con l’Al Duhail sono molti. Nonostante non ci sia il costo del cartellino, l’ex Juve ha comunque un ingaggio importante, con la Fiorentina che dovrebbe provare una strategia come quella attuata per Ribery la scorsa estate.Ultimo, ma non per importanza, è. Il ragazzo, dopo due fallimenti, sia nel Milan che in Germania, ha voglia di tornare in Italia e far ricredere gli scettici a suon di gol, e una piazza come quella di Firenze potrebbe essere l’ideale. Forse dei tre è il nome meno entusiasmante a primo impatto, ma anche l’operazione che potrebbe essere migliore sul lungo periodo.