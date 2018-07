La Fiorentina è andata ko contro il Venezia al 90esimo, per colpa del gol di Segre. Prima dell'inizio del match ci sono stati dei momenti di tensione in quel di Moena, alcuni tifosi di Fiorentina e Venezia sono venuti a contatto, con le Forze dell'Ordine costrette a intervenire. Una trentina di tifosi del Venezia, come riporta violanews.com, si sono radunati nel Viola Village, intonando cori di sfida contro i viola, che hanno fatto esplodere un petardo nelle loro vicinanze. Leggero contatto tra le parti, Polizia che ha sedato gli animi e ambulanza che è intervenuta per soccorrere due tifosi contusi dei lagunari.