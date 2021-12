Capitano della Fiorentina nella gara di ieri contro il Verona, Lorenzo Venuti ha parlato ai canali ufficiali della società viola:



"Il Verona ci ha messo in difficoltà e ci ha costretto a qualche lancio lungo. Sono stati bravi a farci correre. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Siamo stati sempre in campo nei 90' e forse dobbiamo rimproverarci qualche cosa anche oggi. La nostra mentalità è quella di puntare sempre a vincere. Quando non vinciamo queste gare siamo arrabbiati e delusi. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per il sostegno che ci stanno dando, siamo contenti di averli resi di nuovo partecipi di un qualcosa per un unico obiettivo: riportare Firenze dove merita. Vale tanto per me avere la fascia per ciò che rappresenta, un valore che a parole non si può descrivere. Ora dobbiamo ricaricare le batterie".