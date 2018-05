Dopo il prestito al Benevento - trentuno presenze in Serie A - la Fiorentina è pronta ad accogliere nuovamente Lorenzo Venuti, terzino destro classe '95, che nella prossima stagione potrebbe occupare un posto in pianta stabile in Prima Squadra, affiancando Laurini sulla corsia in difesa, come riportato da La Repubblica.



Sul giocatore, aggiunge Calciomercato.com, c'è l'interesse di diverse squadre della massima divisione italiana, che si sono limitate a sondaggi. La società viola punterà sul terzino, dato anche il contratto rinnovato lo scorso anno fino al 2021.