La Fiorentina questa sera incontrerà gli Hearts in quella che sarà la terza partita del girone di Conference League e, oltre alle preoccupazioni per quanto riguarda il reparto offensivo, Vincenzo Italiano starebbe pensando di cambiare qualcosa anche in difesa: secondo quanto riportato quest’oggi da La Repubblica il tecnico gigliata starebbe valutando di dare un turno di riposo a Lorenzo Venuti, che da quanto si è infortunato Dodo è stato praticamente quasi sempre impiegato.



Una delle due alternative che il tecnico ex Spezia sta valutando nelle ultime ore è quella di riadattare a destra Terzic, come già successo nel corso del secondo tempo nella partita di Bergamo contro l'Atalanta, così da provare nuove soluzioni, specie in fase offensiva. Nelle ultime ore però sta prendendo quota la candidatura di Martinez Quarta: il difensore argentino potrebbe essere adattato sulla destra con la coppia Milenkovic-Igor al centro.