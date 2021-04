Testa e cuore, due componenti che appartengono certamente al bagaglio di Lorenzo "Lollo" Venuti. Come riportato da Repubblica, il Viola si è ritagliato un ruolo da protagonista (forse più di tutti) nella fondamentale vittoria di Verona. Ed adesso vuole una maglia da titolare contro la Juventus. Arrivato a nove anni nella Fiorentina non ha mai smesso di lottare per questi colori. Anche negli anni di rodaggio in prestito tra Brescia, Benevento e Lecce. Chiaro l'obiettivo di tornare un giorno a Firenze. Sempre legato ai colori viola, ormai cuciti sul cuore.