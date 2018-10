Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, si racconta a La Gazzetta dello Sport con una frase a proposito del futuro che ha gelato i tifosi viola: "Rinnovo? Nel calcio si vive alla giornata. Quello che si pensa oggi, tra 8 mesi potrebbe essere diverso. Ma a Firenze sto bene", le parole del francese finito nel mirino dell'Inter. I nerazzurri cercano un centrocampista con le sue caratteristiche: dinamismo, qualità, personalità. Ausilio è tentato, le parole di Veretout sono un messaggio di certo non positivo per la Fiorentina.



Intanto, il francese sponsorizza i propri compagni in viola: "Chiesa e Simeone sono due talenti straordinari, vedrete che ora anche Laurini e Thereau troveranno spazio. Lafont? Ha personalità ed è bravo coi piedi".