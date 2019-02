Il giocatore della Fiorentina Jordan Veretout ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:



IL NAPOLI - "Siamo in gruppo e vogliamo restarci. Ecco perché abbiamo bisogno di tre punti contro la squadra di Ancelotti. È difficile, ma non impossibile. La Fiorentina che ha vinto 7 a 1 in Coppa Italia contro la Roma può battere chiunque"



COPPA ITALIA - "Da una vita il club viola non alza un trofeo. Anche io sogno di vincere finalmente qualcosa di importante. La Coppa è una grande opportunità anche se l’Atalanta è un’avversaria temibile. La squadra di Gasperini è un condensato di muscoli e potenza. Non è facile reggere il loro impatto fisico. A Bergamo, ad esempio, è quasi impossibile fare un buon risultato. Ma anche l’ultima Fiorentina non è male"



MURIEL - "Lui parte in velocità palla al piede, salta tutti e fa gol. Vi sembra poco? Ha anche un’altra qualità: ama dialogare con i compagni. Può inventare un assist in qualsiasi momento"



CHIESA CRESCE CON MURIEL - "A Federico tutti chiedevano più gol. Bene, ne ha segnati sette nelle ultime cinque gare. Lui è un fenomeno. Davanti alla porta è diventato un killer. E quando calcia da lontano partono delle fucilate".



EUROPA - "Ci proveremo con tutte le nostre forze ma il livello è più alto rispetto anche all’ultimo campionato"



RIGORI - " È arrivato il momento di segnare anche su azione. Magari proprio contro il Napoli. Ci proverò".