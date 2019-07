La Fiorentina è a Moena per iniziare la preparazione verso la nuova stagione. Jordan Veretout è dato in partenza, nel frattempo sorride con il connazionale Dabo, aspettando novità di mercato. La Roma è in pole per lui, subito dietro ci sono Milan e Napoli, ma la richiesta della Fiorentina (25 milioni) è considerata eccessiva.