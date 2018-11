Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout ha parlato a Sky Sport in vista della prossima partita contro la Juventus: "Da quando sono arrivato a Firenze, i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante questa gara. La Juve è una squadra fortissima, che può vincere sia il campionato che la Champions League. E’ un’ottima squadra e con Ronaldo lo è ancora di più. Possono vincere davvero tutto".



Sul momento della squadra: "Noi in crisi? Non è vero. Abbiamo giocato buone gare e il fatto che non vinciano da cinque turni sarà senza dubbio uno stimolo in più in vista di sabato. Il segreto per battere la Juventus? Non lo so, proveremo a preparare una pozione magica per superarli".