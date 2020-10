è un ragazzo del 2004, gioca nelle giovanili della Fiorentina, mostrando tra l’altro un grande talento, e la sua unica ‘colpa’ è quella di essere figlio di Enrico e fratello di Federico.Purtroppo si è letto di tutto, da minacce a offese molto gravi, contro un ragazzo che nulla ha a che vedere con una faccenda più grande di lui, e che per di più ancora veste la maglia della Fiorentina. Vittima di una bufera social di cui non è naturalmente protagonista, che non fa altro che alimentare frustrazione e rabbia, mettendo in cattiva luce la Fiorentina tutta.Non è purtroppo la prima volta che alcuni sostenitori, se così vogliamo chiamarli, della Fiorentina si rendono protagonisti di un gesto così vile,Se già i rapporti tra la famiglia Chiesa e l’ambiente viola non erano idilliaci, dopo un attacco simile, viene da pensare che le cose potranno solo peggiorare, soprattutto per il modo vigliacco in cui si è cercato in un ragazzo di 16 anni il colpevole di una vicenda fin troppo nota a tutti.