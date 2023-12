Fiorentina-Verona (domenica 17 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. I viola si presentano a questa sfida in settima posizione con 24 punti in classifica, 13 in più dei veneti, penultimi a quota 11.



LE ULTIME - Italiano perde Nico Gonzalez, che si aggiunge agli altri infortunati Dodo, Arthur, Bonaventura, Castrovilli e Sottil.

Dall'altra parte Baroni non può contare sullo squalificato Duda oltre all'infortunato Faraoni.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran. All. Italiano.



VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Serdar; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.