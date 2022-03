Fiorentina-Verona è una sfida con vista sull'Europa fra due delle sorprese più belle di questa stagione in Serie A. Il calcio d'inizio alle ore 15 al Franchi vedrà i padroni di casa di Vincenzo Italiano cercare il riscatto dopo il ko di Coppa Italia in extremis contro la Juventus, ma soprattutto dopo quello subito in campionato dal Sassuolo, entrambi con minimo comune denominatore il gol subito a tempo scaduto. Gli ospiti di Tudor, sono in serie positiva da 3 giornate e si sono riportate a -4 dalla Roma ferma al 6o posto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Verona, calcio d'inizio domenica ore 15 al Franchi di Firenze sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Sottil.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone.