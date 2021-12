Come vi abbiamo raccontato ieri, Erick Pulgar è tornato ad allenarsi in gruppo con la Fiorentina, che nel frattempo ha recuperato anche Dragowski e Benassi. La Nazione conferma che l'unico indisponibile per Bologna, al momento, è Castrovilli, fermato alla vigilia della Sampdoria da un problema fisico. Si rinnova dunque il ballottaggio in porta, mentre non dovrebbe essere a rischio la titolarità di Torreira.