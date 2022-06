La stagione vissuta da parte dellaè stata un vero e proprio tourbillon di emozioni, sia positive che negative, culminata con il settimo posto, vale a dire con la. Per quello che aveva fatto vedere la squadra guidata dada inizio anno, ci si poteva aspettare anche qualcosa di più. Malgrado questo, lapuò considerare l'ultima stagionerispetto alle ultime annate vissute dal club di Rocco Commisso., la, guidata da, esi riuniranno intorno a un tavolo per. Diversi i temi da trattare tra le due parti in causa, dal rinnovo dell'allenatore in scadenza nel 2023 con opzione al 2024 fino al prossimo mercato, punti cruciali per completare un percorso da grande squadra. Per provare a migliorare il piazzamento di questa stagione,da parte della società. E questo, si badi bene, senza contare eventuali altre partenze che andrebbero tamponate.- Priorità alla difesa, con quattro acquisti da portare a termine., nel corso della prossima stagione, in grado di dare la sicurezza chenel corso dell'ultima stagione non è riuscito a dare. Terracciano è un ottimo secondo e tale tornerà, nonostante alcune disattenzioni qua e là nel corso del campionato. Il nazionale polacco, ormai da tempo ai margini del progetto viola,- I primi due interventi per quanto concerne il reparto difensivo andranno effettuati sulle fasce. Sulla corsia di destra,. Di conseguenza, servirà undello spagnolo. Sull'out di sinistra, invece, bisognerà introdurre un terzino che possa, titolarissimo della formazione di. Per quel che riguarda il centro della difesa, servirà un centrale che possa occupare il, al posto di, e magari contendere ai due posti da titolare.- Consempre più lontano da Firenze e tecnicamente di nuovo un obiettivo, la viola dovrà guardarsi intorno per riuscire a sostituirlo degnamente o a ricomprarlo, dato che il nazionale uruguaiano. Oltre al centrale di centrocampo, servirà acquistare anche una, poiché, titolare inamovibile della formazione viola,- Dalla cessione dil'attacco della Fiorentina ha cessato di avere un padrone di casa, con due affittuari comeche nel corso della stagione si sono alternati, facendo rimpiangere, però, il nazionale serbo a livello di numeri individuali. Arthur, con ogni probabilità,con la casacca viola, dato che è di proprietà del club di Commisso. Invece, per il nazionale polacco, si tratta di un altro paio di maniche, perché il suo riscatto per la cifra diattualmente, che cerca uno sconto da parte dell'. In ogni caso, un investimento rilevante su un perno avanzato sarà d'obbligo nel corso del mercato estivo. Oltre a una punta, il club di Firenze dovrà essere in grado di trovare un profilo in grado di rimpiazzare il quinto esterno, il cui contratto in scadenza non sarà rinnovato. Non poche, dunque, le cose da fare in casa viola...