La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l'Udinese. Come riportato da Il Corriere dello Sport, con i friulani mancherà sicuramente Jordan Veretout per squalifica: il rosso rimediato contro il Cagliari alla penultima giornata dello scorso campionato gli è costato davvero caro, e per lui il debutto è rimandato in quel di Napoli, dopo la sosta. Difesa e centrocampo dell’undici titolare con il Chievo sono confermati in toto, compreso Edimilson Fernandes che bene ha fatto contro i clivensi, mentre in attacco resta in piedi il ballottaggio tra Valentin Eysseric e Marko Pjaca nel tridente viola, con il francese favorito sul croato