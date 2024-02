Fiorentina, via ai lavori del Franchi. Nardella: 'Stadio in pole per ospitare Euro 2032'

Intervenuto ad un sopralluogo presso lo stadio Artemio Franchi, in cui sono appena iniziati i lavori di rifacimento, il Sindaco della città di Firenze Dario Nardella ha parlato così a proposito dei lavori: “Siamo molto contenti che le cose stanno andando come ci eravamo impegnati a fare, questi lavori di demolizione prenderanno quasi tutto il mese di marzo e sono la prima fase dei lavori che poi interesseranno prima la curva Ferrovia, le attività di restauro, e cominciare dal prossimo campionato la curva Fiesole”.



EURO 2032 - “Siamo ormai entrati nel progetto di trasformazione del Franchi, siamo molto contenti dell’incontro di ieri con la Federcalcio con Gravina che ci ha fatto capire che Firenze è in pole position per la candidatura” ad ospitare gare dell’Europeo 2032 e che fatta eccezione di tre stadi che sono già assicurati, Firenze rispetto agli altri è molto avanti perché non solo il progetto di restyling è finito ma c’è stata anche l’aggiudicazione e sono già iniziati i lavori”.



LE RICHIESTE DI ROCCO - “Siamo altrettanto contenti e soddisfatti di aver trovato la soluzione di far giocare la Fiorentina per tutto il prossimo campionato in contemporanea con le attività dei lavori, riteniamo che il progetto finale di restyling sia molto bello, avremo uno stadio all’avanguardia come ha chiesto anche il presidente Commisso nella lettera che è stata pubblicata questa mattina, una lettera appassionata, che guarda sempre con grande attenzione a Firenze e alla Fiorentina, ed è proprio quello che vogliamo fare noi, dare alla città, al quartiere, ai tifosi e alla Fiorentina uno stadio che sia all’altezza di questa società, ed uno stadio che da tanti anni i tifosi aspettavano. Ovviamente c’è un lavoro serio da fare, lo faremo, abbiamo dimostrato che con la tenacia e la perseveranza gli obiettivi si ottengono, questi lavori sono per altro molto importanti dal punto di vista dell’immagine della città. Noi abbiamo un cantiere modello”.