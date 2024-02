Fiorentina, via ai lavori per il rifacimento del Franchi ma senza annunci. Il motivo

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione dello Stadio Franchi, casa della Fiorentina. Quest'oggi la ditta di costruzioni ha iniziato la rimozione del tabellone della Curva Ferrovia e nei prossimi giorni si entrerà nel vivo dei lavori. Il progetto prevede che la Fiorentina abbia lo stadio nuovo a disposizione entro il 2026, anche se resta l'incognita relativa ai 55 milioni definanziati dal PNRR che devono essere trovati per il completamento del progetto. L'inizio dei lavori è stato comunicato dal Comune di Firenze attraverso una nota ma non ha voluto organizzare eventi o annunci particolari per la strage avvenuta nel cantiere dell'Esselunga in Via Mariti in città. Questa la nota di Palazzo Vecchio.



VICINANZA - "​Al via oggi i lavori per la rimozione del vecchio tabellone in Curva Ferrovia. Si tratta del primo intervento del progetto per il restyling dello Stadio Artemio Franchi. Si prevede di concludere questa fase dei lavori propedeutici entro metà marzo, dopo di che inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto stadio, affidato a Cobar spa e Sac spa. Il Comune di Firenze ha avviato questi lavori volutamente sottotono - senza alcun annuncio, incontro media o evento ufficiale - per rispetto della tragedia di via Mariti. Il sindaco si recherà sul cantiere dello Stadio Franchi nei prossimi giorni."