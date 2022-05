Con il passare delle settimane si è capito chiaramente che non ci sarebbe stata la possibilità da parte della Fiorentina di trattenere ancora Alvaro Odriozola: il prezzo del cartellino, 20 milioni, sommato all’ingaggio, attorno ai 4 milioni netti a stagione, rappresentano un investimento poco alla portata della casse viola. Per questo motivo il suo ritorno in Spagna in breve tempo è diventato realtà.



Adesso quindi la dirigenza gigliata dovrà lavorare per trovare il sostituto adatto e utile al calcio di Vincenzo Italiano. Come riportato quest’oggi da Il Corriere Fiorentino il duo Barone-Pradè sarebbe già da mesi alla ricerca di un profilo adatto per sostituire il classe ‘95, e le attenzioni della Fiorentina attualmente, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato, si sarebbero focalizzate su 2 profili. Stiamo parlando di Diogo Dalot del Manchester United e Raoul Bellanova del Bordeaux ma in prestito al Cagliari nell’ultima stagione.