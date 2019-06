Cambio della guardia tra i pali della Fiorentina. Montella boccia Lafont, che torna in Francia al Nantes in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Dall'Empoli torna a Firenze il polacco Dragowski, promosso titolare. Ora il ds Pradè cerca un secondo portiere sul mercato: secondo la Gazzetta dello Sport, la pista più credibile porta all'ex viola Viviano, che però deve riuscire a liberarsi a costo zero dall'ultimo anno di contratto con lo Sporting Lisbona.