Coe scrive l'edizione fiorentina de La Nazione, di Milenkovic va solo capito verso quale zona di Londra sia destinato, se Tottenham o West Ham, mentre al suo posto, com'è noto, arriverà Nastasic. Ma non solo, perché, specie in caso di partenza di Pezzella, la Fiorentina potrebbe assicurarsi a parametro zero Maksimovic dal Napoli, che ha lo stesso agente degli altri due e che conosce bene la Serie A.