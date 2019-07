La Fiorentina potrebbe mettere in sordina un nuovo colpo in ottica futura. Si tratta del mediano della Primavera del Napoli, Alessandro Lovisa, che l'anno scorso ha giocato nella Primavera dei partenopei. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la trattativa è nata nei giorni precedenti, con Pradè che ha incontrato più volte Davide Lippi per varie questioni, come Politano e Borja Valero, e hanno parlato anche del classe '01 che andrà a rinforzare, presumibilmente la Primavera di Emiliano Bigica.