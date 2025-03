Getty Images

Fiorentina, vicino il recupero di Folorunsho. Cosa filtra fra Panathinaikos e Fiorentina

2 ore fa



Michael Folorunsho si è dimostrato fin da subito un elemento di assoluta importanza nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino. L'ex Verona è infatti arrivato a gennaio come sostituto ideale di Edoardo Bove ed è stato immediatamente impiegato con grande continuità sia a centrocampo che sulla corsia esterna. Tuttavia, una botta al quadricipite subita nella partita contro il Verona lo sta ormai tenendo fuori da qualche settimana e e Palladino ha dovuto pensare a qualche alternativa per riuscire a sostituirlo.



RIENTRO - Ma come sta il centrocampista in questo momento? Folorunsho è stato assente anche nella partita di ieri contro il Napoli ma è tornato ad allenarsi in gruppo già nel corso dell'allenamento di questa mattina al Viola Park. Ecco perché Palladino spera di averlo a disposizione nel match da dentro o fuori contor il panathinaikos o, più, probabilmente, nella partitissima contro la Juve in programma domenica prossima allo stadio Franchi di Firenze.